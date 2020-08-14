  "Восхитительно", "В тебе секса больше, чем в тощих сучках". alyona alyona исполнила песню Рианны. Видео

Украинская певица alyona alyona исполнила песню из репертуара американской певицы Рианны – Love On The Brain. Видео она обнародовала в Instagram.
"Лайкните, если это лучше, чем оригинал", – написала она под исполнением англоязычного трека.
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Подписчики прокомментировали публикацию.
"Алена, в тебе секса больше, чем в тощих сучках!!!" – написала shumovskaya_.
"Это восхитительно", – отметила cvetik_nikitina.
alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30"