  "Восхитительно", "В тебе секса больше, чем в тощих сучках". alyona alyona исполнила песню Рианны. Видео

Украинская певица alyona alyona запела на английском языке.

alyona.alyona: Лайкните, если это лучше, чем оригинал Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona исполнила песню из репертуара американской певицы Рианны – Love On The Brain. Видео она обнародовала в Instagram.

"Лайкните, если это лучше, чем оригинал", – написала она под исполнением англоязычного трека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Like it if it's better than original * Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 13 Авг 2020 в 11:29 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Алена, в тебе секса больше, чем в тощих сучках!!!" – написала shumovskaya_.

"Это восхитительно", – отметила cvetik_nikitina.

ВИДЕО

Видео: Lenn Beauty / YouTube

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30"