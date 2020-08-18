alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!

Украинская певица alyona alyona обнародовала в Instagram фото из тренажерного зала.
"Когда-то я любила баскетбол. В школе еще. Много мячей не забрасывала, зато корпусом как защитник работала хорошо. А когда переехала в Барышевку, оказалось, что здесь девушки любят волейбол, а ребята в баскетбольную команду брать не хотели, потому что боялись, что грубая игра нанесет мне вред. Однако еще с детства я не любила сидеть на месте. Мой максимум безработицы в жизни – две недели. Далее, как говорится, "шило в сраці муля", и я уже лечу что-то где-то делать, куда-то ходить и так далее (на заметку тем, кто думает, что люди в теле лежат на диване, жрут бургеры и ничего не делают)", – отметила она.
По словам певицы, спорт – не ее любовь, особенно экстремальный.
"Страх сковывает меня, и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. И как-то жить хочется, знаете ли... Однако работа в саду с детьми, где я была им и физинструктором в том числе была мне в кайф. Я вместе с малышами училась двигаться правильно, тянуться, наклоняться, прыгать и тому подобное. Я увидела, что мое тело способно на множество вещей! Хотя спину все равно сорвала, поскольку обвешать себя детьми – это счастье", – призналась alyona alyona.
Она добавила, что во время карантина в связи с пандемией коронавируса она практиковала дома степ-аэробику.
"Сейчас я хожу в зал, и все, что я там делаю – в кайф, как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не вытекло", – заявила певица.
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Я І СПОРТ * Колись я любила баскетбол. В школі ще. Багато м’ячів не закидала, зате корпусом як захисник працювала добре * А коли переїхала в Баришівку, виявилося, що тут дівчата люблять волейбол, а хлопці в баскетбольну команду брати не хотіли, бо боялися, що груба гра завдасть мені шкоди. * Проте ще з дитинства я не любила сидіти на місці. Мій максимум безробіття в житті — 2 тижні. Далі як то кажуть «шило в с*аці» муля і я вже лечу щось десь робити, кудись ходити і тд. (На замітку тим, хто дума, що люди в тілі лежать на дивані, жеруть бургери і нічого не роблять). * Визнаю, що спорт — то не моя любов. Особливо екстремальний. Страх сковує мене і адреналін не штовхає до дій, а змушує ціпеніти. Та й якось жити хочеться, знаєте... * * Проте робота в садочку з дітьми, де я була їм і фізінструктором в тому числі, була мені в кайф. Я разом з малятами вчилася рухатися правильно, тягнутися, нахилятися, стрибати тощо. Я побачила, що моє тіло здатне на безліч речей! * хоча спину все одно зірвала, бо обвішати себе дітьми — то щастя * * І саме зараз, коли я маю час для себе та свого здоров’я, все, що я роблю, мені в кайф! Під час карантину я займалася вправами вдома — степ-аеробіка крутезна * Зараз я ходжу в зал і все, що я там роблю — вкайф: як би не було тяжко і скільки б відер поту з мене не витекло * * А ще я рада, що знайшла @tanya_klypkina, яка правильно навантажує і мене і @boiko_mua, слідкує за нашими спинами і м’язами, допомагає нам відчувати своє тіло в гармонії. Впевнена, що разом ми сягнемо всіх цілей і результат не змусить нас чекати. * * А ви дружите зі спортом? * * Photo: @nquasar
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