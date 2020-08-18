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18 августа, 2020
 
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alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!

Украинская певица alyona alyona рассказала о своем опыте в баскетболе и работе физинструктором с детьми.

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alyona alyona: Мой максимум безработицы в жизни две недели (на заметку тем, кто думает, что люди в теле лежат на диване, жрут бургеры и ничего не делают)
alyona alyona: Мой максимум безработицы в жизни – две недели (на заметку тем, кто думает, что люди в теле лежат на диване, жрут бургеры и ничего не делают)
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona обнародовала в Instagram фото из тренажерного зала.

"Когда-то я любила баскетбол. В школе еще. Много мячей не забрасывала, зато корпусом как защитник работала хорошо. А когда переехала в Барышевку, оказалось, что здесь девушки любят волейбол, а ребята в баскетбольную команду брать не хотели, потому что боялись, что грубая игра нанесет мне вред. Однако еще с детства я не любила сидеть на месте. Мой максимум безработицы в жизни – две недели. Далее, как говорится, "шило в сраці муля", и я уже лечу что-то где-то делать, куда-то ходить и так далее (на заметку тем, кто думает, что люди в теле лежат на диване, жрут бургеры и ничего не делают)", – отметила она.

По словам певицы, спорт – не ее любовь, особенно экстремальный.

"Страх сковывает меня, и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. И как-то жить хочется, знаете ли... Однако работа в саду с детьми, где я была им и физинструктором в том числе была мне в кайф. Я вместе с малышами училась двигаться правильно, тянуться, наклоняться, прыгать и тому подобное. Я увидела, что мое тело способно на множество вещей! Хотя спину все равно сорвала, поскольку обвешать себя детьми – это счастье", – призналась alyona alyona.

Она добавила, что во время карантина в связи с пандемией коронавируса она практиковала дома степ-аэробику.

"Сейчас я хожу в зал, и все, что я там делаю – в кайф, как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не вытекло", – заявила певица.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".

Певица примет участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года. Судьями проекта будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

Теги: шоу, певица, фото, Танцы со звездами, alyona alyona
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