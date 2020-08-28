alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину

По словам украинской певицы alyona alyona, ей нужно время, чтобы понять, как жить в новых обстоятельствах, так как из-за карантина ей пришлось отложить все рабочие планы.

alyona alyona: Надо все переосмыслить и понять, как жить в современном мире Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 28 августа в Instagram заявила, что карантинные меры, введенные в Украине, не дают артистам дышать.

Публикацию певица проиллюстрировала снимком, на котором с улыбкой демонстрирует на камеру средний палец.

"F...ck the system. Почти полгода назад мы начали создавать следующий альбом. Решили сменить декорации, изменить подход к работе. Хотелось очень удивить слушателей. Мы планировали выпускать его в июне, в мой день рождения. А потом пришел коронавирус. Мы решили перенести все на сентябрь. И вот пришел сентябрь – карантинные меры не дают дышать. Концертов почти нет", – заявила артистка.

По словам певицы, ее материальное положение из-за этого можно назвать плачевным.

"И мне очень обидно, что не смогу презентовать новые треки, глядя людям в глаза в их городах", – призналась она.

alyona alyona сообщила, что приняла решение перенести выход альбома на весну.

"Надо все переосмыслить и понять, как жить в современном мире", – подытожила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 1 ноября и усилил ограничительные меры в так называемых "зеленых" зонах.

По состоянию на 28 августа коронавирусом в мире заразилось более 24 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Выздоровело около 16 млн.

В Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.