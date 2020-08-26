В Украине продлили карантин, банк "Аркада" признали неплатежеспособным, 31 вакцину от COVID-19 испытывают на людях. Главное за день

Карантин продлили

Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 1 ноября и усилил ограничительные меры в так называемых "зеленых" зонах.

С 29 августа в Украине вновь заработают контрольные пункты въезда/выезда на админгранице с аннексированным Россией Крымом.

В связи с ухудшением карантинной ситуации по COVID-19 Кабмин принял решение закрыть границы для иностранцев до 28 сентября. Исключение сделали для граждан Беларуси.

Вакцины от COVID-19

31 разработчик вакцины против коронавируса перешел к клиническим испытаниям на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.

Банк "Аркада" признали неплатежеспособным

Нацбанк Украины признал неплатежеспособным банк "Аркада", он выводится с рынка из-за падения капитала ниже нормативного уровня. Более 90% вкладчиков банка "Аркада" смогут вернуть свои вклады в полном объеме, заявили в Фонде гарантирования вкладов физлиц Украины.

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту финансирования строительства жилья через банк "Аркада". Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн, собранных в банке, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Отравление Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, об этом сообщили Der Spiegel и исследовательская группа Bellingcat.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал провести расследование обстоятельств отравления Навального.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что хочет объективного расследования дела Навального.

Протесты в Беларуси

Хотя у протестных акций в Беларуси нет единого лидера, они будут продолжаться каждые выходные и станут еще более массовыми, заявила кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская.

Следственный комитет Беларуси 26 августа допросил Алексиевич в качестве свидетеля по делу о создании координационного совета оппозиции. Допрос длился около 40 минут.

Члена президиума координационного совета Марию Колесникову вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля 27 августа.

Операция "Черная икра"

Комитет по разведке американского Сената обнародовал новые сведения о тайных переговорах представителей России, бывшего руководства Партии регионов и группы во главе с политтехнологом Полом Манафортом, в которых шла речь о создании автономной республики Донбасса. Ее главой предполагалось назначить экс-президента Украины Виктора Януковича.