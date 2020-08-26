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Правоохранители расследуют дело по факту финансирования строительства жилья через банк "Аркада" – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что в результате вывода банка "Аркада" с рынка не пострадают ни вкладчики финучреждения, ни инвесторы строительства жилья.

Аваков сообщил об уголовном деле по факту возможных злоупотреблений при финансировании строительства жилья через "Аркаду"
Аваков сообщил об уголовном деле по факту возможных злоупотреблений при финансировании строительства жилья через "Аркаду"
Фото: Arsen Avakov / Twitter

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту финансирования строительства жилья через банк "Аркада". Об этом на брифинге, посвященном ситуации в банке, 26 августа сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Трансляция пресс-конференции велась на странице Национального банка Украины в YouTube.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн, собранных в банке "Аркада", которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал он.

Аваков выразил уверенность, что в результате вывода банка с рынка вкладчики не пострадают "ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии".

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

8 августа НБУ отнес банк к категории проблемных, 25 августа финучреждение было признано неплатежеспособным. 26 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

Теги: Украина, Арсен Аваков, инвестиции, НБУ, строительство, Фонд гарантирования вкладов, Нацбанк, банк Аркада, вкладчики, уголовное производство
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