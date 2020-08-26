Правоохранители расследуют дело по факту финансирования строительства жилья через банк "Аркада" – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что в результате вывода банка "Аркада" с рынка не пострадают ни вкладчики финучреждения, ни инвесторы строительства жилья.

Аваков сообщил об уголовном деле по факту возможных злоупотреблений при финансировании строительства жилья через "Аркаду" Фото: Arsen Avakov / Twitter

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту финансирования строительства жилья через банк "Аркада". Об этом на брифинге, посвященном ситуации в банке, 26 августа сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Трансляция пресс-конференции велась на странице Национального банка Украины в YouTube.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн, собранных в банке "Аркада", которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал он.

Аваков выразил уверенность, что в результате вывода банка с рынка вкладчики не пострадают "ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии".

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

8 августа НБУ отнес банк к категории проблемных, 25 августа финучреждение было признано неплатежеспособным. 26 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.