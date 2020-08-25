Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных

Решением правления Национального банка Украины в банке "Аркада" введен особый режим контроля и назначен куратор.

В Нацбанке не комментировали решение об отнесении банка "Аркада" к категории проблемных Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины отнес АО "АКБ Аркада" к категории проблемных. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 19 августа, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

"Решением правления Национального банка Украины от 6 августа банк "Аркада" отнесен к категории проблемных. Кроме того, решением правления НБУ над деятельностью банка введен особый режим контроля и назначен куратор", – сказано в решении.

Пресс-служба НБУ об отнесении финучреждения к категории проблемных не сообщала. Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка заявили, что такие решения составляют банковскую тайну.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.