Нацбанк Украины призвал коллекторов пересмотреть подходы к своей деятельности

С 1 июля Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний. Регулятор анонсировал изменения в правилах коллекторской деятельности.

Национальный банк Украины (НБУ) призвал бизнес, который занимается коллекторской деятельностью, изменить свои подходы. Об этом 21 августа НБУ проинформировал в Facebook.

"Национальный банк призывает коллекторские компании пересмотреть свои подходы к работе по возврату проблемной задолженности и начать перестраивать свою деятельность", – говорится в сообщении.

В Нацбанке рассказали, что в связи с тем, что с 1 июля их ведомство отвечает за работу коллекторов, планируется "принципиально обновить подходы" для работы в этой сфере.

"Как новый регулятор, Национальный банк определил две ключевые проблемы рынка. Во-первых, существует определенная неурегулированность в законодательстве самой сути и правил коллекторской работы. Во-вторых, в течение первого месяца Национальный банк получил 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний. По результатам рассмотрения этих обращений были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов по отношению к должникам требований законодательства Украины", – объяснили в НБУ.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отмечает, что разрабатывается законопроект, который урегулирует деятельность коллекторских компаний и предусмотрит наказание за нарушение ими правил этического поведения.

"В нем будет систематизирован перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с исключенным учреждением", – сообщают в НБУ.

Усиление защиты прав потребителей, а также понятные и прозрачные требования к поведению кредитора и коллектора по отношению к должнику в итоге будут способствовать восстановлению доверия на финансовом рынке, надеются в Нацбанке.

12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". По состоянию на 24 августа 2020 года проект закона готовится ко второму чтению.