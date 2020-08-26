Фонд гарантирования вкладов начал вывод банка "Аркада" с рынка

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" смогут вернуть свои вклады в полном объеме, заявили в Фонде гарантирования вкладов физлиц Украины.

Фонд гарантирования владов физических лиц 26 августа начал процедуру вывода АО "АКБ Аркада" с рынка, сообщила пресс-служба фонда.

Главой временной администрации банка назначена начальник отдела внедрения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Ирина Штогрин.

"Со дня введения временной администрации фонд получил все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал принимать меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращению потери имущества, защите интересов вкладчиков и кредиторов банка", – сказано в заявлении.

По информации ФГВФЛ, более 90% вкладчиков "Аркады", на которых распространяются гарантии фонда, имеют вклады в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн), то есть они смогут вернуть свои сбережения в полном объеме. Общий размер выплат Фонд гарантирования вкладов оценивает в 188,5 млн грн.

"Реестры для выплат будут сформированы на основе электронной базы данных о вкладчиках банка "Аркада". Информация о времени и порядке выплат по вышеуказанным договорам будет сообщена дополнительно на сайте фонда, в отделениях банка и социальных сетях", – отметили в фонде.

Временная администрация "разработает план урегулирования и определит наиболее эффективный способ вывода АО "АКБ Аркада" с рынка; конкурс на привлечение инвестора будет объявлен в ближайшее время на веб-сайте фонда", сказано в заявлении.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

8 августа НБУ отнес банк к категории проблемных, 25 августа финучреждение было признано неплатежеспособным.