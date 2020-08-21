Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
Новости

alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить

По словам украинской певицы alyona alyona, старшеклассник по имени Лева старался испортить ее школьный рюкзак, потому что у самого был точно такой же.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
alyona alyona: Интересно, как там сейчас Лева?
alyona alyona: Интересно, как там сейчас Лева?
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona в Instagram поделилась историей буллинга, которую пережила в школьные годы. 

"Когда родители купили мне в школу новый модный рюкзак, я так радовалась. Но по иронии судьбы такой же рюкзак оказался у старшеклассника Левы. Ему это ой как не понравилось и он всячески пытался его испортить", – рассказала подробности инцидента alyona alyona. 

Певица призналась, что, преследуя свою цель, Лева отрывал нашивки на ее рюкзаке и дергал за лямки.

"Но одного не мог понять Лева – дело не в том, как рюкзак выглядел внешне, а что было внутри. Интересно, как там сейчас Лева?" – подытожила alyona alyona. 

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".

Теги: школа, alyona alyona
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное
"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное
Наталия ДВАЛИ
Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации
Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации
Петр КОПКА
  Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить"
  Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
"Эта женщина просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
"Эта женщина – просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS