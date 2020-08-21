alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить

Украинская певица alyona alyona в Instagram поделилась историей буллинга, которую пережила в школьные годы.
"Когда родители купили мне в школу новый модный рюкзак, я так радовалась. Но по иронии судьбы такой же рюкзак оказался у старшеклассника Левы. Ему это ой как не понравилось и он всячески пытался его испортить", – рассказала подробности инцидента alyona alyona.
Певица призналась, что, преследуя свою цель, Лева отрывал нашивки на ее рюкзаке и дергал за лямки.
"Но одного не мог понять Лева – дело не в том, как рюкзак выглядел внешне, а что было внутри. Интересно, как там сейчас Лева?" – подытожила alyona alyona.
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ОТ ЦЕЙ ЛЬОВА * Вже починаються збори в школу діток, а отже час пригадати і свою шкільну історію. * Колись мої батьки купили мені в школу новий, модний рюкзак. Я тоді так раділа, що буду ходити в школі крута та модна. Але за іронією долі такий самий рюкзак виявився у старшокласника Льови. Йому це ой як не сподобалось і він усіляко намагався спотворити мій рюкзак. Відривав нашивки, смикав за шлейки та намагався зробити так аби мій виглядав гірше. Та одного тоді Льова не розумів. Справа була не в тому, як щось виглядає ззовні, а справа в тому, що всередині. Все так само як і в житті * Цікаво, як там зараз Льова?) * Але, нажаль, не всі дітки спроможні йти до школи з рюкзаками та ще і новими та далеко не всі спроможні мати необхідне шкільне приладдя. Тому я радо підтримую ініціативу, щоб допомогти дітям йти до школи сповненими впевненості та із заповненими рюкзаками. Вартість одного такого рюкзака — 700грн, туди входить все нербхідне приладдя для початку шкільного сезону. Все, що вам потрібно — це перейти за посиланням у шапці профілю та залишити свій внесок на щасливе шкільне майбутнє однієї дитини Я вірю в те, що добро завжди повертається добром * Ps. За можливості поширюйте цю інформацію аби більше людей дізналось про таку чудову ініціативу. Я вже придбала такий рюкзак, а ви?)
До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".