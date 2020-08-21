alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить

По словам украинской певицы alyona alyona, старшеклассник по имени Лева старался испортить ее школьный рюкзак, потому что у самого был точно такой же.

Украинская певица alyona alyona в Instagram поделилась историей буллинга, которую пережила в школьные годы.

"Когда родители купили мне в школу новый модный рюкзак, я так радовалась. Но по иронии судьбы такой же рюкзак оказался у старшеклассника Левы. Ему это ой как не понравилось и он всячески пытался его испортить", – рассказала подробности инцидента alyona alyona.

Певица призналась, что, преследуя свою цель, Лева отрывал нашивки на ее рюкзаке и дергал за лямки.

"Но одного не мог понять Лева – дело не в том, как рюкзак выглядел внешне, а что было внутри. Интересно, как там сейчас Лева?" – подытожила alyona alyona.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".