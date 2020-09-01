  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной

Украинский хореограф Григорий Чапкис в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" назвал уродливым партнера фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной Дмитрия Жука.

Чапкис нелестно высказался в эфире "Танцев со звездами" в адрес одного и участников Фото: Григорий Чапкис / Facebook

Украинский хореограф Григорий Чапкис в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" после танца фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной обратился с оскорблением к ее партнеру, танцовщику Дмитрию Жуку. Видео разместили на YouTube-канале "Тнці з зірками".

"Дима, такой уродливый парень, такую партнершу имеешь... Это просто невозможно усидеть. Тебе везет – столько лет, самые красивые партнерши у тебя", – сказал Чапкис. Его комментарий в ролике начинается в 8 минут 20 секунд.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

"Зачем парня уродом называть, если он довольно-таки привлекательный?" – спросила Ярослава.

"Говорит Чапкис, а стыдно мне!" – отметила Katerina Aleksandrovna.

"Неужели в Украине некого взять в жюри? Ему 90 лет, как-никак. Он хотел сказать "вродливий", а заплетающимся языком выдал "уродливый", – написала.

Четвертый сезон "Танцев со звездами" на "1+1"стартовал 30 августа. Ведущими первого эфира были Юрий Горбунов и певицы Тина Кароль и Наталья Могилевская. Судьями проекта, кроме Чапкиса, являются прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.