Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"

Во втором эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" встречать участников проекта на так называемом звездном балконе будет не один, а двое ведущих.

Ведущим звездного балкона во время второго эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" стал победитель предыдущего сезона хореограф Евгений Кот. Он будет встречать участников шоу в паре с ведущей Иванной Онуфрийчук. Об этом сообщается 4 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.

"Мы готовим много сюрпризов", – пообещали организаторы проекта.

Шоу выйдет в эфир 6 сентября в 21.00. Главными ведущими проекта являются шоумен Юрий Горбунов и певица Тина Кароль.

Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем во время второго эфира будет ведущим бэкстейджа.

"Он за кулисами будет узнавать самые интересные подробности сезона у участников шоу", – говорится в анонсе.

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Участие в проекте принимают 14 звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Олег Винник, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Из-за COVID-19 участие в премьерном показе не принимала актриса Дарья Петрожицкая. Заразившаяся коронавирусом Фреймут демонстрировала танец в паре со своим партнером дистанционно.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

В предыдущем эфире ведущей звездного балкона была певица Наталья Могилевская.