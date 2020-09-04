  "Я ненавижу танцы". Позитив рассказал, почему согласился на участие в танцевальном шоу

Участник проекта "Танцы со звездами" на "1+1", экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) озвучил причину, которая сподвигла его на участие в шоу.

Экс-участник группы "Время и Стекло", участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Позитив (Алексей Завгородний) заявил, что согласился на участие в проекте, чтобы преодолеть в себе нелюбовь к танцам. Об этом он рассказал в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast.

"Я ненавижу танцы. Я должен победить себя в этом плане. Точка", – заявил артист.

Описывая репетиции, артист признался, что его ранит критика.

"Мне говорят: "Ты сделал вот так, а надо так. Я отвечаю: "Не показывайте, как я сделал. Покажите, как надо делать". Я уже вижу "плохой" взгляд у постановщика и говорю: "Что не так?!" – рассказал он.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Кроме Позитива (Алексея Завгороднего) участниками шоу заявлены 13 звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, идер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Позитив выступает в паре с хореографом Юлией Сахневич.

Из-за COVID-19 участие в премьерном показе не принимала актриса Дарья Петрожицкая. Заразившаяся коронавирусом Фреймут демонстрировала танец в паре со своим партнером дистанционно.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.