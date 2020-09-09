Беременная Гвоздева после ухода с шоу "Танцы со звездами" рассказала о самочувствии

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая находится на восьмом месяце беременности, 8 сентября на своей странице в Instagram заявила, что будущим мамам не стоит прекращать заниматься спортом, если до этого он был полноценной частью их жизни – достаточно снизить интенсивность тренировок.
Гвоздева призналась, что, несмотря на последний триместр беременности, продолжает заниматься плаванием и танцами.
"Этого вполне достаточно для поддержания своей формы и тонуса", – объяснила она.
Отвечая на комментарии подписчиц, Гвоздева рассказала, что во время беременности не исключила из рациона кофе и суши.
"Кофе пью почти каждый день, суши ем с угрем и авокадо, а сырой лосось не рискую" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Беременность и Спорт. Что полезно, а от чего стоит воздержаться!Нужен ли мне спорт, как правильно выбрать нагрузку на протяжении беременности? Со всеми этими вопросами я также столкнулась как и вы!Но, исходя из личного опыта могу сказать следующее: 1. Если вы ранее вели активныи * физическии * образ жизни, то во время беременности не стоит его резко бросать, а всего-навсего уменьшить интенсивность и кол-во тренировок. В идеале вы можете совмещать кардиотренировки с силовыми! На первом триместре можете тренироваться до 5раз/в неделю 2. На втором триместре можете слегка видоизменить занятия и нагрузку, например, добавить танцы или и * огу, плавание,но кардиотренировки оставить,так как прогулки на свежем воздухе также очень полезны 3. На третем триместре сводим физическую активность на минимум, исходя из своих ощущении * . Например, я, посоветовавшись со своими врачами из @roddom_adonis исключила все, кроме плавания и танцев. Этого вполне достаточно для поддержания своеи * формы и тонуса, конечно же я не забываю про укрепление мышц тазового дна! 4. Также во время беременности и занятия спортом не стоит забывать о прие * ме витаминного комплекса для поддержания своего организма. Я принимаю Витамины PreMama ,в которых содержатся и витамины и минералы, также их можно принимать как диетическую добавку до, во время и после 5. И самое важное, какие виды спорта необходимо исключить -лыжныи * спорт, верховая езда, подводное плавание, катание на велосипеде. После 16и * недели исключить упр-ия ле * жа на спине, силовые тренировки. В любом случае вы должны очень точно прислушиваться к себе и рекомендациям вашего врача и помните, если у вас нет никаких ограничении * по здоровью и никаких предостережении * от врача, ваша беременность нормально протекает-дышите на полную грудь, занимаи * тесь спортом, танцуи * те и радуи * тесь жизни. Беременность - это не болезнь! #витаминыдлябеременных #премамадуо #premamaduo #роддом #роддомадонис #илонагвоздева #гвоздевабеременность #танцыдлябеременных #спортдлябеременных #беременностьвнеделях
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.
В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.
В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.