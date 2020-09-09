Беременная Гвоздева после ухода с шоу "Танцы со звездами" рассказала о самочувствии

Экс-участница нового сезона проекта "Танцы со звездами" на "1+1" танцовщица Илона Гвоздева, которая в октябре во второй раз станет мамой, заявила, что продолжает заниматься танцами и плаванием, чтобы поддерживать свою физическую форму.

Гвоздева станет мамой во второй раз в октябре 2020 года Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая находится на восьмом месяце беременности, 8 сентября на своей странице в Instagram заявила, что будущим мамам не стоит прекращать заниматься спортом, если до этого он был полноценной частью их жизни – достаточно снизить интенсивность тренировок.

Гвоздева призналась, что, несмотря на последний триместр беременности, продолжает заниматься плаванием и танцами.

"Этого вполне достаточно для поддержания своей формы и тонуса", – объяснила она.

Отвечая на комментарии подписчиц, Гвоздева рассказала, что во время беременности не исключила из рациона кофе и суши.

"Кофе пью почти каждый день, суши ем с угрем и авокадо, а сырой лосось не рискую" – написала она.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Пара покинула проект после второго эфира.