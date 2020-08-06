Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, отпраздновала 32-летие в компании подруг.

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram снимки, сделанные во время вечеринки по поводу своего дня рождения – 5 августа хореографу исполнилось 32 года.

На опубликованных фото Гвоздева запечатлена в компании подруг на фоне Днепра. Хореограф и гостьи праздника подобрали наряды для вечеринки в белом цвете.

"Спасибо за вчерашний день, вечер, ужин, девичьи задушевные разговоры. Редко, но так кайфово", – подписала она фото.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником.

По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября. В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на осень.