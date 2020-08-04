Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов

По словам Илоны Гвоздевой – участницы седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", премьера которого состоится осенью 2020 года, она ждет появления на свет своего второго ребенка через два с половиной месяца.

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", хореограф Илона Гвоздева в комментарии изданию "Факты" сообщила предполагаемую врачами дату родов.

По словам танцовщицы, она ждет появления на свет второго ребенка 18 октября.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником.

Старт нового сезона "Танцы со звездами" запланирован на осень 2020 года. Гвоздева выйдет на паркет в паре с телеведущим Дмитрием Танковичем.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Помимо Танковича, участие в проектеуже подтвердили 10 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.