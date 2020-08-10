Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2020
 
Новости

"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, показала комплекс упражнений для беременных, рассказав, при каких условиях можно делать эту зарядку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гвоздева: Любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма
Гвоздева: Любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram видео, в котором лично показала, какая разминка подойдет беременным.

"Гимнастика для беременных! Важно: любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма. Пишите свои вопросы, постараюсь ответить на них и развеять ваши сомнения", – написала она.

Подписчики Гвоздевой прокомментировали публикацию.

"Волшебная", – отметила riabkoolena.

"Какая молодец, умничка, хорошие упражнения!!!" – заявила irina.russu26.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. 

По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября. В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на осень.

Теги: гимнастика, видео, беременность, шоу, Танцы со звездами, зарядка, хореограф, Илона Гвоздева, тренировка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
  Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец
  Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец
Алеся БАЦМАН
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Егорова на отдыхе в Турции продемонстрировала прыжок в воду. Видео
Егорова на отдыхе в Турции продемонстрировала прыжок в воду. Видео
  "Сивий коню". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на народную украинскую песню. Видео
  "Сивий коню". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на народную украинскую песню. Видео
"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных
"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных
Фреймут: Неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре
Фреймут: Неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Я чуть не подавилась". Галкин показал, как ему удалось рассмешить Пугачеву
"Я чуть не подавилась". Галкин показал, как ему удалось рассмешить Пугачеву
"Богини". Пэлтроу показала мать и дочь
"Богини". Пэлтроу показала мать и дочь
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
  Сакварелидзе: Я свободный мужчина
  Сакварелидзе: Я – свободный мужчина
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS