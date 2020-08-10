"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, показала комплекс упражнений для беременных, рассказав, при каких условиях можно делать эту зарядку.

Гвоздева: Любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram видео, в котором лично показала, какая разминка подойдет беременным.

"Гимнастика для беременных! Важно: любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма. Пишите свои вопросы, постараюсь ответить на них и развеять ваши сомнения", – написала она.

Подписчики Гвоздевой прокомментировали публикацию.

"Волшебная", – отметила riabkoolena.

"Какая молодец, умничка, хорошие упражнения!!!" – заявила irina.russu26.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником.

По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября. В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на осень.