"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных

Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram видео, в котором лично показала, какая разминка подойдет беременным.
"Гимнастика для беременных! Важно: любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма. Пишите свои вопросы, постараюсь ответить на них и развеять ваши сомнения", – написала она.
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Важно * любые тренировки для беременных должны проводиться с разрешения врача, при хорошем самочувствии и без фанатизма. Пишите свои вопросы, постараюсь ответить на них и развеять ваши сомнения * #илонагвоздева #гвоздевабеременность #беременность #беременностьвнеделях #упражнения #упражнениядлябеременных #гимнастика #гимнастикадлябеременных
Подписчики Гвоздевой прокомментировали публикацию.
"Волшебная", – отметила riabkoolena.
"Какая молодец, умничка, хорошие упражнения!!!" – заявила irina.russu26.
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.
В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником.
По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября. В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на осень.