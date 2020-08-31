Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья

Украинский хореограф Алена Шоптенко, парнерша певца Олега Винника на шоу "Танцы со звездами" на "1+1", призналась, что готова была умереть на паркете.

Шоптенко о Виннике: Не знаю, как у тебя это получается, но рядом с тобой очень спокойно и хочется просто кайфовать Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала в Instagram, почему танцы с певцом Олегом Винником для нее – особенные.

"Бывало, я выходила на этот паркет на надрыве, выходила с чувством страха, выходила с чувством абсолютной усталости, с надеждой и без малейших надежд, трудилась на нем и, кажется, даже готова была на нем умереть. Но впервые сегодня я выходила с чувством счастья. Спасибо тебе, [Олег Винник], за это! Не знаю, как у тебя это получается, но рядом с тобой очень спокойно и хочется просто кайфовать, – написала она.

Винник сделал репост этой публикации.

"Без тебя ничего бы не было", – заявил он, обращаясь к Шоптенко.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".

Винник и Шоптенко танцевали танго под арию из мюзикла "Призрак оперы". Певец поделился впечатлениями от первого эфира шоу "Танцы со звездами".