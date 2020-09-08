Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2020
 
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"А давайте потанцуем вместе!" Шоптенко показала, как они с Винником учились танцевать ча-ча-ча

Украинский хореограф Алена Шоптенко, партнерша певца Олега Винника на шоу "Танцы со звездами" на "1+1", инициировала танцевальный флешмоб.

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Шоптенко: Повторяйте синхрон нашего с Олегом Винником танца ча-ча-ча
Шоптенко: Повторяйте синхрон нашего с Олегом Винником танца ча-ча-ча
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко обнародовала в Instagram эпизод тренировки со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" певцом Олегом Винником.

"А давайте потанцуем вместе! Повторяйте синхрон нашего с Олегом Винником танца ча-ча-ча и выставляйте в своих сторис! Отмечайте меня и ставьте хештег #blablablachachacha. Самые лучшие и креативные исполнения я выставлю у себя в сторис. Жду с нетерпением!" – написала она.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1". Судьями проекта являются прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Винник и Шоптенко танцевали танго под арию из мюзикла "Призрак оперы". Певец поделился впечатлениями от первого эфира шоу "Танцы со звездами".

Теги: флешмоб, Олег Винник, шоу, танцы, Алена Шоптенко, певец, Танцы со звездами, тренировка
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