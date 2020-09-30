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В Украине установлен антирекорд по числу выявленных за сутки больных с COVID-19

Число инфицированных коронавирусом достигло в Украине 208 959.

За сутки о выздоровлении от коронавируса узнали 2110 пациентов
За сутки о выздоровлении от коронавируса узнали 2110 пациентов
Фото: ЕРА

За прошлые сутки в Украине подтверждено 4027 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 30 сентября.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 64 пациента, всего с начала эпидемии умерло уже 4129 больных COVID-19.

По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровело 2110 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 92 360.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 6194;
  • Волынская область – 8059;
  • Днепропетровская область – 5822;
  • Донецкая область – 3477;
  • Житомирская область – 5923;
  • Закарпатская область – 9819;
  • Запорожская область – 3995;
  • Ивано-Франковская область – 13 700;
  • Киев – 22 778;
  • Киевская область – 9139;
  • Кировоградская область – 1108;
  • Луганская область – 1049;
  • Львовская область – 20 350;
  • Николаевская область – 3163;
  • Одесская область – 13 529;
  • Полтавская область – 2231;
  • Ровенская область – 12 411;
  • Сумская область – 4223;
  • Тернопольская область – 13 514;
  • Харьковская область – 18 628;
  • Херсонская область – 1134;
  • Хмельницкая область – 6068;
  • Черкасская область – 4022;
  • Черновицкая область – 14 446;
  • Черниговская область – 4127.

Сутками ранее в Украине выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, антирекорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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