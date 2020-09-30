В Украине установлен антирекорд по числу выявленных за сутки больных с COVID-19

За прошлые сутки в Украине подтверждено 4027 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 30 сентября.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.
За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 64 пациента, всего с начала эпидемии умерло уже 4129 больных COVID-19.
По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровело 2110 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 92 360.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Сутками ранее в Украине выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.