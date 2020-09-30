В Украине установлен антирекорд по числу выявленных за сутки больных с COVID-19

Число инфицированных коронавирусом достигло в Украине 208 959.

За сутки о выздоровлении от коронавируса узнали 2110 пациентов Фото: ЕРА

За прошлые сутки в Украине подтверждено 4027 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 30 сентября.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 64 пациента, всего с начала эпидемии умерло уже 4129 больных COVID-19.

По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровело 2110 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 92 360.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Винницкая область – 6194;

Волынская область – 8059;

Днепропетровская область – 5822;

Донецкая область – 3477;

Житомирская область – 5923;

Закарпатская область – 9819;

Запорожская область – 3995;

Ивано-Франковская область – 13 700;

Киев – 22 778;

Киевская область – 9139;

Кировоградская область – 1108;

Луганская область – 1049;

Львовская область – 20 350;

Николаевская область – 3163;

Одесская область – 13 529;

Полтавская область – 2231;

Ровенская область – 12 411;

Сумская область – 4223;

Тернопольская область – 13 514;

Харьковская область – 18 628;

Херсонская область – 1134;

Хмельницкая область – 6068;

Черкасская область – 4022;

Черновицкая область – 14 446;

Черниговская область – 4127.

Сутками ранее в Украине выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.