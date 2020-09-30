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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Порошенко заболел COVID-19, Фокин оказался на грани увольнения из ТКГ, "Динамо" вышло в группу Лиги чемпионов. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 29 сентября.

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Ключевые новости вторника
Ключевые новости вторника
Фото: ЕРА; Ростислав Гордон / Gordonua.com

Миллион умерших от COVID-19

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 млн, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. Больше всего умерших – в Соединенных Штатах.

Болеют украинские политики

О заражении коронавирусом сообщил пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. По его словам, он будет лечиться дома.

COVID-19 также подтвердили у главы парламентской фракции "Голос" Киры Рудик и нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка.

Апелляция Маркива

В Милане началось заседание апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Защита просит приобщить к делу дополнительные доказательства его невиновности в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Скандальные заявления Фокина

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства замглавы украинской делегации на минских переговорах Витольд Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом РФ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал переговорщика "мерзавцем и махровым идиотом".

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил мнение, что Фокин должен покинуть ТКГ.

Грузия и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс Грузии в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии и призвал Тбилиси готовиться к членству в Альянсе.

Правозащитника Дмитриева оставят за решеткой

Верховный суд Карелии ужесточил приговор по делу историка и правозащитника Юрия Дмитриева, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери. Согласно новому вердикту, Дмитриев должен провести 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Карабахский конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что страны не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Ереван обвинил Турцию в атаке на штурмовик Су-25, в результате которой погиб пилот армянских ВВС.

"Динамо" сильнее "Гента"

Киевское "Динамо" впервые за четыре года вышло в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв бельгийский "Гент" в плей-офф-раунде квалификации.

Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию ответного матча.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Турция, НАТО, Грузия, Арсен Аваков, Италия, Динамо Киев, Армения, Витольд Фокин, Азербайджан, Йенс Столтенберг, Лига чемпионов, Милан, Ильхам Алиев, Карелия, война в Украине, Жан Беленюк, Виталий Маркив, Юрий Дмитриев, Никол Пашинян, Андреа Роккелли, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кира Рудик, ТКГ
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