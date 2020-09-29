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ПОЛИТИКА

В Италии начался апелляционный суд по делу Маркива, доступ в зал заседаний ограничен

Заседание суда Милана, который рассматривает апелляцию адвокатов украинского нацгвардейца Виталия Маркива, закрыто для публики. Защита попросила суд изучить новые доказательства, в том числе экспертизу МВД Украины, проведенную на месте гибели в Донецкой области итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли. Украинца признали виновным в смерти репортера, суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы.

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Украинская диаспора провела акцию в поддержку Маркива
Украинская диаспора провела акцию в поддержку Маркива
Фото: Nataliya Kudryk / Facebook

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого суд первой инстанции признал виновным в гибели итальянского фотожурналиста Андрея Роккелли. Как рассказал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, доступ в зал заседаний для публики закрыт.

Заявление Городецкого разместил в Facebook Владимир Боровик.

Как стало известно представителям диаспоры от адвокатов Маркива, на процессе разрешили присутствовать только защите, обвинению, по два человека от гражданских истцов и ответчиков, а также 12 журналистам. Полную аудиоверсию процесса делает Radio Radicale, телевизионную запись ведет RAI3.

На первом заседании судья-докладчик изложила суть дела, приговор первой инстанции и мнения сторон апелляционного слушания. По словам Городецкого, позиции адвокатов и прокуратуры были изложены корректно.

В частности адвокаты просят привлечь как новые доказательства эксперименты, показанные в документальном фильме The Wrong Place, который был презентован в феврале в итальянском парламенте, данные экспертизы Министерства внутренних дел Украины, проведенной на месте гибели Роккелли, а также допросить новых свидетелей.

Прокуратура и гражданские истцы, в свою очередь, возражают против привлечения фильма The Wrong Place в качестве доказательства, поскольку не доказана беспристрастность его авторов и неясны источники финансирования ленты. Также обвинение не считает нужным новые допросы. Прокурор заявил, что Маркив не имел права служить в украинской Нацгвардии, поскольку сменил украинское гражданство на итальянское.

https://www.facebook.com/volodymyr.borovyk/videos/4977874928893206/

По информации агентства "Укринформ", суд объявил перерыв до 1 октября.

В поддержку Маркива возле суда собралось около 40 украинцев. Они держали плакаты и портреты соотечественника, пишет агентство.

Нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства. 

Теги: Италия, диаспора, Милан, война в Украине, апелляция, Виталий Маркив, Андреа Роккелли
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