Защита предоставила суду по делу Маркива новые доказательства его невиновности

29 сентября в Милане начнется апелляционный процесс по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива; суд первой инстанции признал его виновным в убийстве на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. Итальянские адвокаты украинца предоставили материалы экспериментов, показанные в документальном фильме The Wrong Place. Они утверждают, что Маркив не мог прицельно стрелять в людей с позиций, на которых находился.

Маркив и его адвокаты готовятся к апелляционному процессу Фото: radiosvoboda.org

Адвокаты украинского нацгвардейца Виталия Маркива 11 сентября подали в апелляционный суд Милана новые оправдательные доказательства, сообщает "Радіо Свобода".

Документы, в соответствии с юридической процедурой, предоставлены накануне апелляционного процесса, который начнется 29 сентября.

В материалах представлены эксперименты, проведенные на месте гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, в которой обвиняют Маркива. Один эксперимент касается визуального контроля с горы Карачун (позиции Нацгвардии) района возле керамического завода, где погиб Роккелли. Другой – баллистического испытания по дальности стрельбы из различных видов оружия.

По данным защиты, исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры возле керамического завода и прицельно стрелять в них с расстояния около 1800 метров из имевшегося у него автомата АК-74.

Видео экспериментов вошло в документальный фильм The Wrong Place, презентованный в феврале в итальянском парламенте. Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела фрагменты ленты, заслушать новых свидетелей, снявшихся в фильме, включая экспертов, а в случае необходимости – и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Защитники Маркива также вновь предложили суду провести расследование на месте событий, возле Славянска Донецкой области.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

Украинские адвокаты Маркива также передадут свои доказательства на рассмотрение суда.