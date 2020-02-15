В парламенте Италии презентовали фильм о Маркиве

В стенах итальянского парламента 14 февраля презентовали документальный фильм "Неправильное место" (The Wrong Place) о деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает "Радіо Свобода".
Трое независимых итальянских репортеров и украинская журналистка Ольга Токарюк приступили к проекту после того, как суд Павии приговорил Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в убийстве на Донбассе в 2014 году итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.
"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", – сказал режиссер ленты Кристиано Тинацци.
Съемочная группа опросила непосредственных очевидцев события, которых не искали итальянские следователи и которых, соответственно, не заслушивали в суде. Так, журналистам удалось пообщаться с таксистом, который в тот день сопровождал репортеров, и с молодым человеком, который тогда случайно видел иностранцев.
"Наша цель – узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем, несправедливо чтобы за это не отвечал какой-то козел отпущения", – отметил Тинацци.
Он выразил сожаление, что будущий фильм не получится полностью сбалансированным, поскольку сторона обвинения отказалась предоставить свои комментарии.
Выход фильма запланирован на весну 2020 года, когда начнется рассмотрение апелляции Маркива. Правозащитник Антонио Станго считает, что не следует говорить о давлении на судебные органы Италии; по его словам, это возможность подробнее взглянуть на факты, которые были перемешаны с фейками, что, возможно, повлияло на решение присяжных суда первой инстанции. Судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ, сказал Станго.
Нацгвардейца задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.
Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.
12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.
20 ноября Украина подала жалобу на приговор.
На переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 7 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на решение суда по делу Маркива. "Мы должны забрать парня", – заявил глава Украинского государства.