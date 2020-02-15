В парламенте Италии презентовали фильм о Маркиве

По словам режиссера Кристиано Тинацци, сторона обвинения отказалась от комментария для фильма о деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера.

В стенах итальянского парламента 14 февраля презентовали документальный фильм "Неправильное место" (The Wrong Place) о деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Трое независимых итальянских репортеров и украинская журналистка Ольга Токарюк приступили к проекту после того, как суд Павии приговорил Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в убийстве на Донбассе в 2014 году итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", – сказал режиссер ленты Кристиано Тинацци.

Съемочная группа опросила непосредственных очевидцев события, которых не искали итальянские следователи и которых, соответственно, не заслушивали в суде. Так, журналистам удалось пообщаться с таксистом, который в тот день сопровождал репортеров, и с молодым человеком, который тогда случайно видел иностранцев.

"Наша цель – узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем, несправедливо чтобы за это не отвечал какой-то козел отпущения", – отметил Тинацци.

Он выразил сожаление, что будущий фильм не получится полностью сбалансированным, поскольку сторона обвинения отказалась предоставить свои комментарии.

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Видео: Olga Tokariuk / YouTube

Выход фильма запланирован на весну 2020 года, когда начнется рассмотрение апелляции Маркива. Правозащитник Антонио Станго считает, что не следует говорить о давлении на судебные органы Италии; по его словам, это возможность подробнее взглянуть на факты, которые были перемешаны с фейками, что, возможно, повлияло на решение присяжных суда первой инстанции. Судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ, сказал Станго.

Нацгвардейца задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор.

На переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 7 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на решение суда по делу Маркива. "Мы должны забрать парня", – заявил глава Украинского государства.