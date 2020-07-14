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Под стенами парламента Италии прошла акция в поддержку украинца Маркива

Украинцы Италии, дипломаты и правозащитники требовали у стен итальянского парламента в Риме справедливого судебного процесса над украинским военнослужащим Виталием Маркивым, которого год назад суд Павии приговорил к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского репортера на Донбассе.

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Акция прошла 13 июля
Акция прошла 13 июля
Фото: radiosvoboda.org

13 июля в Риме у стен итальянского парламента состоялась акция с требованием справедливого судебного процесса на стадии апелляции для украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

В акции приняли участие несколько десятков представителей украинской общины, родители осужденного, дипломаты и итальянский правозащитник. Акция была посвящена годовщине приговора Маркива – 12 июля суд присяжных города Павии приговорил его к 24 годам заключения за убийство итальянского репортера на Донбассе в 2014 году. 

Демонстранты скандировали: "Солидарность с Виталием Маркивым", "Независимый суд без влияния российской пропаганды", "Солдат Маркив несправедливо находится в тюрьме без всякого доказательства. Почему?". Они призвали суд второй инстанции в Милане "исправить ошибки" суда в Павии.

"Мы никоим образом не выступаем против семьи погибшего Андреа Роккелли. Но мы убеждены, что на суде не представили ни одного доказательства причастности Маркива к инциденту. Призываем внимательно читать мотивационную часть вердикта суда, который, к сожалению, не принял во внимание ключевые доказательства адвокатов защиты. Нас поразило, почему суд Павии сразу искал виновных в рядах законных военных формирований Украины, а не среди нерегулярных группировок пророссийских боевиков, которые, возможно, преследовали цель убить [российского диссидента] Андрея Миронова, врага Владимира Путина?" – сказал глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

Манифестацию поддержали итальянские партии "Больше Европы" и "Итальянские радикалы".

Участники акции также призвали итальянское медиасообщество подробнее вникнуть в "странное дело Маркива" и освещать общественности другую точку зрения.

СМИ Италии распространяют тезис, что суд присяжных Павии приговором Маркиву возобновил принцип права о запрете убийства гражданских и наказал убийц журналистов, выполнявших профессиональный долг на войне, отмечает "Радіо Свобода".

Маркива задержали в Болонье в июне 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговорЮристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции, но работу судебной системы Италии нарушила пандемия коронавируса. 

Теги: Украина, Италия, тюрьма, правозащитники, приговор, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд присяжных
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