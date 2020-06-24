ПОЛИТИКА Short News

Джапарова обсудила с послом Италии дело нацгвардейца Маркива

Первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова на встрече с послом Италии в Украине Давиде ла Чечилия обратила внимание на дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого в Италии судят за якобы причастность к убийству на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Рокелли.

Как сообщает пресс-служба МИД, встреча состоялась 23 июня. "Джапарова обратила внимание на чувствительность этого вопроса в украинском обществе, а также внимании к нему со стороны руководства государства. В этой связи замглавы МИД выразила надежду, что во время продолжающегося апелляционного процесса справедливость будет восстановлена и Виталий Маркив вернется на Родину", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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