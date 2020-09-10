Рассмотрение апелляции по делу Маркива начнется в Италии 29 сентября

Подразделения Национальной гвардии Украины развернули баннеры в поддержку осужденного в Италии за якобы убийство итальянского журналиста украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Апелляция на приговор итальянского суда в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива будет рассматриваться 29 сентября. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на родину нашего героя! Рассмотрение апелляции по делу Маркива – 29 сентября 2020 года", – цитирует пресс-служба главу ведомства Арсена Авакова.

По всей территории Украины с 9 сентября будет проходить акция в поддержку Маркива. Там, где расположены подразделения Нацгвардии, будут размещены баннеры в его поддержку, сообщает пресс-служба НГУ.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

"В материалах дела гвардейца Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии Украины. Для того чтобы опровергнуть это, в суде показания дал заместитель командира – начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна"... Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла", – рассказал Аваков.

Украинская диаспора Италии проводила пикеты с требованием освободить нацгвардейца.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.