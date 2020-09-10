ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рассмотрение апелляции по делу Маркива начнется в Италии 29 сентября

Подразделения Национальной гвардии Украины развернули баннеры в поддержку осужденного в Италии за якобы убийство итальянского журналиста украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По всей территории Украины с 9 сентября проходит акция в поддержку Маркива
По всей территории Украины с 9 сентября проходит акция в поддержку Маркива
Фото: ngu.gov.ua

Апелляция на приговор итальянского суда в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива будет рассматриваться 29 сентября. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на родину нашего героя! Рассмотрение апелляции по делу Маркива – 29 сентября 2020 года", – цитирует пресс-служба главу ведомства Арсена Авакова.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3307650779321590

По всей территории Украины с 9 сентября будет проходить акция в поддержку Маркива. Там, где расположены подразделения Нацгвардии, будут размещены баннеры в его поддержку, сообщает пресс-служба НГУ.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

"В материалах дела гвардейца Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии Украины. Для того чтобы опровергнуть это, в суде показания дал заместитель командира – начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна"... Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла", – рассказал Аваков.

Украинская диаспора Италии проводила пикеты с требованием освободить нацгвардейца.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

Теги: МВД, Украина, Италия, убийство, Национальная гвардия, апелляция, обвинение, Виталий Маркив, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чача и ча ча ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Чача и ча ча ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS