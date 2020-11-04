ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кто такой Виталий Маркив и почему Украина 3,5 года добивалась его освобождения. Главное

Во вторник, 3 ноября, апелляционный суд в Милане оправдал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Украинец провел в заключении три года и четыре месяца. “ГОРДОН” коротко рассказывает, как украинский военнослужащий оказался в итальянской тюрьме, в чем его обвиняли и почему освободили.

Маркив провел в итальянской тюрьме почти 3,5 года
Маркив провел в итальянской тюрьме почти 3,5 года
Фото: mvs.gov.ua
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Этот материал был опубликован в октябре 2019 года и обновлен 3 ноября 2020 года в связи с освобождением украинца.

Кто такой Виталий Маркив?

Маркив родился в 1989 году в Тернопольской области. В 2003 году вместе с матерью и сестрой переехал в Италию, где позже получил гражданство (после возвращения в Украину Маркив восстановил и украинский паспорт). В Италии он окончил технический колледж, позже работал диджеем, занимался боди-билдингом и парашютным спортом. В 2013-м, когда началась Революция достоинства, Маркив вернулся в Украину и стал членом пятой сотни Самообороны Майдана. Маркив рассказывал, что собирался вернуться в Италию через месяц, в январе 2014 года.

“Поворотный момент произошел [после событий] на Институтской, когда был расстрел мирных демонстрантов… Когда человек бежит с деревянным щитом и палкой, а против тебя работают снайперы… Тогда я понял, что нужно бороться до конца, – так и остался [в Украине]”, – говорил он в интервью телеканалу СТБ в апреле 2016 года.

С Майдана Виталий Маркив отправился добровольцем на восток Украины. “Мы сели в автобусы на Европейской площади и поехали на полигон в Новые Петровцы. Дальше было знакомство с нашим генералом Сергеем Петровичем Кульчицким. После полигона мы поехали в Павлоград Днепропетровской области, две-три недели провели на блокпостах, потому что тогда ожидали нападения и прорыва сепаратистов на Днепропетровскую область”, – вспоминал он.

На Донбассе Маркив (позывной Итальянец) служил на горе Карачун возле Славянска под руководством Кульчицкого, погибшего в мае 2014 года, – сепаратисты сбили вертолет, в котором находился генерал и еще 11 военнослужащих. “[Кульчицкий] взлетел на пятый блокпост, взяв с собой шестерых беркутовцев и двух ягуаровцев, которые летели на ротацию, с которыми мы воевали в одних окопах. Потом – взрыв, вспышка… Никто ничего не понимал…  Вертолетов было несколько. У меня был номер генерала – я его набрал, никто не отвечал. Начали звонить побратимам, которые были на борту… От них тоже ничего… Тогда оторвали по кусочку от каждого из нас”, – рассказывал Маркив в интервью проекту “Якби не війна”.

В том же интервью он заявил, что подписал пятилетний контракт с Нацгвардией и намерен оставаться в батальоне, которому присвоили имя Кульчицкого, пока “дело генерала не будет доведено до конца”.

В чем подозревали Маркива в Италии?

В июне 2017 года Маркив – к тому моменту замкомандира взвода батальона имени Кульчицкого – взял отпуск и отправился к родственникам в Италию. В аэропорту Болоньи его задержала полиция по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в мае 2014 года недалеко от горы Карачун.

Из приговора Маркиву:

“Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, стреляя во все, что двигалось в радиусе 2 км. […] Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал отслеживать [журналистов] через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войска с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства он сообщил координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Рогелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными”.

Спикер украинского МВД Артем Шевченко предполагал, что Маркива задержали из-за его общения с итальянскими журналистами в зоне АТО. "Вероятно, в разговорах с итальянскими репортерами Маркив допустил опрометчивую ошибку: сказал им что-то, что дало следствию основания заподозрить нацгвардейца в том, что он, если и не открывал огонь по группе журналистов, то хотя бы служил там и рядом с теми, кто потенциально мог это сделать. Именно поэтому обвинение сформулировано как соучастие, а не собственно убийство фотожурналиста Роккелли", – писал он в блоге на сайте LB.ua.

Спустя два года после задержания, 12 июля 2019-го, суд присяжных города Павия (погибший Роккелли – уроженец Павии) признал Маркива виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы.

.jpg
12 июля в Киеве возле посольства Италии в Украине прошла акция протеста в поддержку Виталия Маркива. Фото: Алексей Бобовников / Facebook

Позиция украинской стороны

Тогдашний заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что Роккелли и его российский переводчик Андрей Миронов погибли из-за артобстрела со стороны боевиков. С таким же заявлением выступило и Министерство внутренних дел Украины, в подчинении которого находится батальон, где служил Маркив.

Ключевые обстоятельства дела по версии главы МВД Украины Арсена Авакова:

“Фотокорреспонденты Роккелли и Рогелон в сопровождении переводчика Миронова прибыли на территорию Украины без надлежащего оформления пересечения границы и не оформляли аккредитацию в СБУ для осуществления профессиональной журналистской деятельности в зоне проведения АТО. В район ж/д-переезда у села Андреевка они прибыли на частном такси Daewoo Nexia с целью проведения фотосъемки района, накануне подвергшегося артиллерийскому обстрелу. Во время несанкционированного нахождения в зоне ведения боевых действий группа попала под артиллерийский обстрел. По информации следствия, это был минометный обстрел.

Важно: По состоянию на май 2014-го минометов на вооружении у подразделений Нацгвардии Украины, дислоцированных в районе Славянска (в частности – на горе Карачун, где проходил службу Маркив), не было! Имеет место официальная справка Нацгвардии о том, что подразделения оперативного назначения Нацгвардии в период с 20 марта по 4 августа 2014-го комплектовались только стрелковым оружием (автоматы и пулеметы). Артиллерийского вооружения, в том числе минометов, на балансе у них еще не было.

Кроме того, в тот период подразделения НГУ базировались вокруг города Славянска, захваченного террористами, на блокпостах, которые располагались по периметру города на расстоянии 10–12 км. Дальность минометной стрельбы недостаточна, чтобы осуществить обстрел с блокпостов вокруг Славянска в район Андреевки.

Следовательно, по мнению следствия, возможны две версии:

1. Преступление совершено членами незаконных вооруженных формирований, которые производили общий артиллерийский обстрел украинских позиций, и район нахождения журналистов был поражен случайно;

2. Стрельба велась членами так называемой армии "ДНР" с территории Славянска из захваченных у украинских десантников в апреле 2014 года установок минометного огня "Нона" в направлении подразделений НГУ на горе Карачун, но ошиблись с точностью.

В любом случае, подразделения НГУ, в том числе батальон имени Кульчицкого, в котором служит старший сержант Маркив, не могли осуществить минометный обстрел района, в котором пострадали журналисты. Что касается лично Виталия Маркива, установлено, что он, вместе со своим подразделением, находился на горе Карачун – в окружении боевиков-террористов, располагая только стрелковым вооружением”.

Генерал-лейтенант Николай Балан (в мае 2014-го был заместителем командующего Нацгвардией) в итальянском суде подчеркивал, что из автомата Калашникова обстрелять группу журналистов с позиции Маркива было невозможно: “Тактико-технические характеристики его стрелкового оружия просто не позволяют, чтобы боеприпас пролетел такое расстояние (около 3 км. – "ГОРДОН"). Даже рикошетом”. 

Сторона защиты также указывала на несостоятельность свидетельств французского журналиста Уильяма Рогелона, которые стали основой для уголовного дела против Маркива. Так, в суде француз заявил, что не видел, откуда велся огонь, и лишь предположил, что стреляли не сепаратисты, сообщало "Радіо Свобода". Адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле в интервью hromadske указывал, что французский суд закрыл дело о ранении Рогелона: “Вывод был таким: события разворачивались на фоне боевых действий, установить их точные обстоятельства невозможно. И главное, что постановил французский суд, – невозможно доказать, что кто-то из солдат имел четкое намерение убить журналистов. Речь идет о смерти в обстоятельствах войны, точно не об умышленном убийстве”.

Российский след?

Тогдашний посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отмечал, что судьи отказались рассматривать в качестве доказательства невиновности Маркива видео, снятое Роккелли за несколько минут до гибели. На записи репортер говорит о "перекрестном огне" и "ближнем миномете", в то время как Маркив находился на холме в нескольких километрах от него. "Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", – заявил Перелыгин в комментарии изданию Formiche.

На политический характер дела указывал также министр Арсен Аваков. "Я хотел бы, чтобы мы четко понимали, что приговор несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и президента Украины. Решение суда – политизированное и необъективное. […] Я бы не хотел, чтобы в Украине Италия ассоциировалась с пророссийским правительством, считалась сторонником сепаратистов и наемников. А сейчас в обществе именно такое мнение", – говорил он на встрече с итальянским послом Давиде Ла Чечилиа в июле 2019-го.

При этом Елена Зеркаль (на тот момент замминистра иностранных дел Украины) считает, что винить в столь суровом приговоре только итальянскую сторону нельзя. По ее словам, с 2015 года итальянская сторона просила украинскую Генпрокуратуру о содействии в проведении расследования, но ГПУ игнорировала запросы коллег. "Во время каждого визита в Украину, каждого контакта предлагали вместе работать над следствием, а их, как и родственников погибшего журналиста, просто игнорировали. Еще раз подчеркиваю: если бы у нас были результаты расследования убийства итальянского журналиста и украинское следствие сотрудничало бы с итальянским, то вероятность преследования и такого результата, который мы сегодня получили, была бы гораздо ниже, или даже минимальна. В любом случае не было бы такого ощущения политического преследования", – отмечала Зеркаль.

Арсен Аваков и Виталий Марков, 12 июля 2019 года. Фото: mvs.gov.ua
Арсен Аваков и Виталий Маркив, 12 июля 2019 года. Фото: mvs.gov.ua

Есть ли шансы на освобождение Маркива?

Тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что Киев "за кулисами" ведет дипломатическую работу для освобождения бойца Нацгвардии. "Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. За кулисами ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", – сказал он вскоре после вынесения приговора.

На неоправданную жесткость вердикта суда в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте указывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил правовую помощь для проведения совместной экспертизы обстоятельств смерти Роккелли и выразил надежду на “беспристрастное рассмотрение этого дела итальянским апелляционным судом”. Однако пресс-служба итальянского премьера в коммюнике по итогам встречи Конте и Зеленского о деле Маркива даже не упомянула.

Адвокаты заявили, что подадут апелляцию в суд Милана и надеются, что судьи в столице Ломбардии будут более беспристрастны, чем в Павии. Делла Валле говорил, что апелляционный суд может подтвердить приговор, сократить срок заключения, оправдать осужденного или распорядиться провести расследование на месте событий в Украине. Защита уверена: если следователи увидят место гибели своими глазами, то поймут, что Маркив невиновен, поскольку с его позиции не было видно посадку, в которой укрывались журналисты.

Апелляция и освобождение

Апелляционная жалоба на приговор была подана в ноябре 2019-го. Ожидалось, что ее рассмотрение завершится до весны 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Первое заседание состоялось чуть больше месяца назад – 29 сентября.

На третьем заседании, состоявшемся 15 октября, суд в Милане удовлетворил ходатайство защиты и приобщил к делу новый перевод разговора Маркива с сокамерником вскоре после ареста. В Министерстве внутренних дел Украины подчеркивали, что именно из-за некорректного перевода суд Павии "бездоказательно приговорил украинца к 24 годам тюрьмы": в первом переводе украинцу приписывались слова "мы убили итальянского журналиста", однако в действительности Маркив говорил, что на него "пытаются повесить" убийство Роккелли.

"Детальный анализ этого разговора показывает, что Виталий никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Роккелли, а наоборот, был искренне возмущен попыткой итальянский юстиции "повесить" гибель итальянского журналиста на него только потому, что он был в тот день 24 мая 2014 года на горе Карачун в 2 км от места трагедии", – заявляли в МВД.

Вечером 3 ноября апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты и полностью оправдал Виталия Маркива, постановив немедленно освободить его. Спустя несколько часов военнослужащий Нацгвардии вышел из миланской тюрьмы строгого режима. Завтра утром он должен прибыть в Киев.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4567494499989930

Издание La Repubblica пишет, что родственники Роккелли собираются дождаться полного текста решения суда и после этого принимать решение о дальнейших действиях.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, Италия, Национальная гвардия, война на Донбассе, Виталий Маркив, Андреа Роккелли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS