Апелляционный суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Маркива

Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинца Виталия Маркива, он возвращается на родину вместе с представителями украинской делегации.

Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд первой инстанции в Павии обвинил в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и приговорил к 24 годам тюрьмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Маркива освободили! Только что апелляционный суд принял решение!" – написал Аваков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook написала, что теперь Маркив возвращается на родину.

"Мы все шли к этому три года, четыре месяца и четыре дня! Украина победила! Президент Украины Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, Людмила Денисова, адвокаты, волонтеры, журналисты, все украинцы в Украине, в Италии, во всем мире, кто помогал бороться за справедливость по отношению к защитнику Украины, огромный вам почет и благодарность! Виталий Маркив свободен и возвращается в Украину!" – написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Радіо Свобода" отмечает, что сегодня впервые Маркив не присутствовал в зале – причиной стали карантинные ограничения. Он наблюдал за ходом слушаний по видеосвязи из тюрьмы строгого режима, а потом выступил с последним словом.

"За время пребывания в тюрьме мне не предоставили ни психолога, ни другого социального работника, но на суде посвятили много времени тому, чтобы охарактеризовать меня как монстра. Три года, четыре месяца, два дня я нахожусь несправедливо за решеткой. За все время я не получил выговора или какого-то замечания от персонала тюрьмы. Я всегда придерживался тюремных правил и с уважением относился к работникам этого заведения. Я не сделал ничего. Ничего! Ничего такого, что бы угрожало чьей-то жизни", – сказал Маркив.

Он подчеркнул, что его невиновность подтвердила бы баллистическая экспертиза, "если вы назначите следственные действия на месте инцидента".

Адвокат украинца заявил, что суд первой инстанции в Павии не имел юридических оснований судить Вооруженные силы Украины, потому что инцидент произошел за пределами Италии. Он напомнил, что сторона обвинения говорила о "преступлениях против человечества" со стороны Украинского государства, однако этого не было. Он подчеркнул, что такую формулировку использовали умышленно, "чтобы обвинить суверенное государство".

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.