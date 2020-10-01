Суд по делу Маркива. Назначена экспертиза разговора украинца в тюремной камере

В апелляционном суде по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива сторона обвинения просила приобщить к материалам аудиозапись из камеры, на которой украинец якобы произносит фразу "Мы убили журналиста". Суд затребовал новый перевод всего разговора.

1 октября в Милане состоялось второе заседание апелляционного суда, который рассматривает жалобу адвокатов бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива на приговор суда первой инстанции.

Как рассказал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, прокуратура просила суд приобщить к материалам дела отрывок записи, сделанной в тюремной камере, где Маркив якобы признается в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Комментарий Городецкого разместил в Facebook Владимир Боровик.

"Якобы Маркив употребил фразу "убили итальянского журналиста" в контексте "мы". Такой был первый перевод. По просьбе защиты этот перевод был переделан другим, независимым, переводчиком, и там этой фразы не было. Судьи послушали аудиозапись, решили, что какие-то слова слышны и назначили новую экспертизу, но не одной этой фразы, а всего разговора, 50 минут, чтобы понимать контекст", – сказал представитель диаспоры.

Переводом беседы займутся по одному переводчику от обвинения и защиты, добавил он.

Следующее заседание апелляционного суда Милана назначено на 15 октября.

Нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на осень. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.