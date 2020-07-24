В Италии определили, когда начнется апелляционный процесс по делу Маркива – журналист

Апелляционный процесс по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива начнется 29 сентября, сообщила журналист Ольга Токарюк.

Маркива задержали в Болонье в июне 2017 года Фото: Olga Tokariuk / Facebook

В Италии определили, когда начнется апелляционный процесс по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 24 июля на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники сообщила журналист Ольга Токарюк, которая освещает ход дела.

По ее словам, предварительно планируется два заседания – 29 сентября и 1 октября.

Рассматривать дело будет апелляционный суд присяжных Милана.

Маркива задержали в Болонье в июне 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорра Энди Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции, но работу судебной системы Италии нарушила пандемия коронавируса.