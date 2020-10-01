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Аваков прилетел на суд по делу Маркива

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива налицо ложное обвинение.

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По словам Авакова, Маркив держится хорошо
По словам Авакова, Маркив держится хорошо
Фото: arsenik78 / Instagram

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прилетел в Милан на суд по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом глава МВД сообщил 1 октября в Instagram.

Аваков отметил, что украинская сторона делает все для того, чтобы "прекратить это абсурдное заключение".

"Украина требует справедливости для своего солдата! У нас не эмоции – аргументы и экспертизы. Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение!" – подчеркнул Аваков.

По словам министра, Маркив держится хорошо.

Нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства. 

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива. В этот же день суд объявил перерыв до 1 октября.

Теги: МВД, Арсен Аваков, убийство, Милан, обвинение, война на Донбассе, подозрение, Виталий Маркив
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