Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии Маркива. Видео
Министерство внутренних дел Украины опубликовало в Facebook видеообращение украинских полицейских, которые выразили свою поддержку военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, осужденному в Италии за якобы убийство итальянского журналиста. 12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. 20 ноября защита подала жалобу на приговор. 29 сентября 2020 года в Милане будет рассмотрена апелляция по делу нацгвардейца.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.