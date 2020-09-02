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В парламенте Италии показали фильм про Маркива – МВД Украины

Документальный фильм, который показали в парламенте Италии, доказывают отсутствие вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли, считают в МВД Украины.

Маркива задержали в Италии летом 2017 года
Маркива задержали в Италии летом 2017 года
Фото: Nataliya Kudryk / Facebook

В парламенте Италии продемонстрировали документальный фильм про украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд в Италии считает виновным в убийстве на Донбассе в 2014 году итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Об этом 1 сентября проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

"В помещении парламента Италии показали 30-минутный документальный фильм, который сделан на основе фактов и свидетельств, подтверждающих отсутствие каких-либо доказательств вины украинского нацгвардийца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве рассказали, что это была вторая за последние несколько месяцев презентация фильма о Маркиве. Третья часть будет готова поздней осенью.

"Лента наполнена детальными профессиональными объяснениями картографов, баллистиков и других экспертов, которые опровергают утверждение присяжных, что с позиции Маркива на [расположенной в районе Славянска Донецкой области горе] Карачуне можно было различить человеческие фигуры на расстоянии более полутора километров", – объяснили в МВД Украины.

В фильм также вошли свидетельства, которые не стал принимать во внимание суд, который рассматривал в Италии дело Маркива.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

"В материалах дела гвардейца Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии Украины. Для того чтобы опровергнуть это, в суде показания дал заместитель командира – начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна"... Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла", – рассказал Аваков.

Украинская диаспора Италии проводила пикеты с требованием освободить нацгвардейца.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

Апелляция по делу Маркива начнется в Италии 29 сентября.

Теги: МВД, Италия, убийство, фильм, Карачун, война в Украине, апелляция, война на Донбассе, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
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