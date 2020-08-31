Итальянское правосудие лишило Маркива права на защиту – Аваков

Поиск доказательств вины украинского гражданина, бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в деле о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области проводился итальянскими правоохранителями не в полной мере.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга 31 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".
По его словам, несмотря на неоднократные приглашения украинской стороны, итальянские следователи ни разу не были в Украине, в частности, на месте расследуемых событий.
"Таким образом итальянское правосудие лишило Маркива права на защиту", – считает Аваков.
Украина провела собственное расследование обстоятельств гибели итальянца и россиянина непосредственно на месте события. Аваков выразил надежду, что представители итальянского правосудия примут во внимание его результаты.
Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.
Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.
"В материалах дела гвардейца Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии Украины. Для того, чтобы опровергнуть это, в суде показания дал заместитель командира – начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна"... Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла", – рассказал Аваков.
Украинская диаспора Италии проводила пикеты с требованием освободить нацгвардейца.
Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.
12 июля суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.
20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.
В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.