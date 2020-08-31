Итальянское правосудие лишило Маркива права на защиту – Аваков

Расследование в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива проводилось итальянскими правоохранителями не в полной мере. Об этом 31 августа заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Поиск доказательств вины украинского гражданина, бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в деле о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области проводился итальянскими правоохранителями не в полной мере.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга 31 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

По его словам, несмотря на неоднократные приглашения украинской стороны, итальянские следователи ни разу не были в Украине, в частности, на месте расследуемых событий.

"Таким образом итальянское правосудие лишило Маркива права на защиту", – считает Аваков.

Украина провела собственное расследование обстоятельств гибели итальянца и россиянина непосредственно на месте события. Аваков выразил надежду, что представители итальянского правосудия примут во внимание его результаты.