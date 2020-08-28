Аваков пообщался с Маркивым и пообещал представить доказательства его невиновности

Проведенные в Украине экспертизы доказывают невиновность нацгвардейца Виталия Маркива в гибели фотографа Андреа Роккелли, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Италии. Об этом в беседе с украинцем, ожидающим апелляционного суда, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Маркив – Авакову: Судят не меня, а Украину Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины получила новые реальные доказательства невиновности бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд посчитал виновным в гибели в 2014 году фотографа Андрея Роккелли и переводчика Андрея Миронова. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, об этом в беседе с Маркивым, которая состоялась 28 августа по разрешению правосудия Италии, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Он пообещал 31 августа представить на брифинге данные экспертиз по делу Маркива. Украинская сторона готова передать эти материалы правоохранительным органам Италии для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса, отметил министр.

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Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Маркив сказал, что осознает политизированность его дела.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. Наконец снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", – заявил участник АТО.

Он также рассказал, что благодаря усилиям Украины у него впервые более чем за три года была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Маркиву фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в его поддержку.

Фото: mvs.gov.ua

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.