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"Я обязательно выстою". Осужденный в Италии Маркив написал письмо украинцам

Осужденный в Италии по делу о гибели на Донбассе фотографа Андреа Роккелли боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив выразил благодарность тем, кто его поддерживает.

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Суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, рассмотрение апелляции ожидается весной
Суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, рассмотрение апелляции ожидается весной
Фото: radiosvoboda.org

Боец Национальной гвардии Виталий Маркив, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы по делу о гибели на Донбассе фотографа Андреа Роккелли, через заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко передал в Украину письмо. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

"Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку! Я обязательно выстою и мы победим! Слава Украине!" – написал Маркив.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Геращенко посетил Маркива 13 февраля.

Нацгвардейца задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.

На переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 7 февраля 2020 года Зеленский обратил внимание на решение суда по делу Маркива. "Мы должны забрать парня", – заявил украинский президент.

Теги: Украина, Италия, Антон Геращенко, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
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