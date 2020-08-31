МВД Украины обнародовало веские доказательства невиновности Маркива

Украина обладает вескими доказательствами невиновности украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в Италии в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Об этом 31 августа заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском Донецкой области в 2014 году, невиновен. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного украинскими правоохранителями, заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге 31 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Озвучивая результаты расследования, следователь МВД Максим Цицкаридзе сообщил, что следователи допросили 70 свидетелей, 20 из которых находились непосредственно на месте событий, провели семь следственных экспериментов, а также пять дополнительных осмотров места происшествия.

Он заявил, что украинские эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями Маркива и гибелью Роккелли, а также умысла на такие действия.

Следствие выяснило, что смерть Роккелли наступила от осколка мины, при этом у Маркива было только стрелковое оружие.

Во время допросов военнослужащих была установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни, а также то, что расстояние между ним и местом гибели Роккелли и Миронова составляло 1760 м.

"При этом у Маркива было только стрелковое оружие", – еще раз подчеркнул Цицкаридзе.

По показаниям, данным Национальной полиции Франции французским журналистом Вилльямом Рогулоном, который находился на месте событий вместе с Роккелли и вел видеозапись, известно, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов.

Во время следственного эксперимента украинские следователи определили расстояние, с которого мог стрелять Маркив и террористы "ДНР". Подтверждено, что на видео, снятом Рогулоном, слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.

Один из свидетелей происшествия – житель Донецкой области – во время допроса также подтвердил, что стрельбу начали боевики "ДНР" с территории завода "Зевс".