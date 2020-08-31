МВД Украины обнародовало веские доказательства невиновности Маркива

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском Донецкой области в 2014 году, невиновен. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного украинскими правоохранителями, заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге 31 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".
Озвучивая результаты расследования, следователь МВД Максим Цицкаридзе сообщил, что следователи допросили 70 свидетелей, 20 из которых находились непосредственно на месте событий, провели семь следственных экспериментов, а также пять дополнительных осмотров места происшествия.
Он заявил, что украинские эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями Маркива и гибелью Роккелли, а также умысла на такие действия.
Следствие выяснило, что смерть Роккелли наступила от осколка мины, при этом у Маркива было только стрелковое оружие.
Во время допросов военнослужащих была установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни, а также то, что расстояние между ним и местом гибели Роккелли и Миронова составляло 1760 м.
"При этом у Маркива было только стрелковое оружие", – еще раз подчеркнул Цицкаридзе.
По показаниям, данным Национальной полиции Франции французским журналистом Вилльямом Рогулоном, который находился на месте событий вместе с Роккелли и вел видеозапись, известно, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов.
Во время следственного эксперимента украинские следователи определили расстояние, с которого мог стрелять Маркив и террористы "ДНР". Подтверждено, что на видео, снятом Рогулоном, слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.
Один из свидетелей происшествия – житель Донецкой области – во время допроса также подтвердил, что стрельбу начали боевики "ДНР" с территории завода "Зевс".
Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.
Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.
"В материалах дела гвардейца Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии Украины. Для того чтобы опровергнуть это, в суде показания дал заместитель командира – начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна"... Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла", – рассказал Аваков.
Украинская диаспора Италии проводила пикеты с требованием освободить нацгвардейца.
Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.
12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.
20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.
В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.