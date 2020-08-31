Аваков: Мы нашли ряд свидетелей, чьи показания могут подтвердить невиновность Маркива

Существует ряд важных свидетелей, которые могут дать в итальянском суде показания, доказывающие невиновность украинского нацгвардейца Виталия Маркива, отбывающего наказание в Италии. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Украинское следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году в районе Славянска. Они могут дать в итальянском суде показания, свидетельствующие о невиновности Виталия Маркива, сказал на брифинге 31 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы нашли ряд свидетелей, чьи показания могут подтвердить невиновность Маркива". – сказал глава МВД Украины.

Среди них – бывшая пресс-секретарь так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева, которая сейчас проживает в Италии. По словам Авакова, она контактировала с погибшими Роккелли и его переводчиком во время их поездки на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР".

"Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий – в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты", – отметил Аваков.