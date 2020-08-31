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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков: Мы нашли ряд свидетелей, чьи показания могут подтвердить невиновность Маркива

Существует ряд важных свидетелей, которые могут дать в итальянском суде показания, доказывающие невиновность украинского нацгвардейца Виталия Маркива, отбывающего наказание в Италии. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

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Аваков заявил, что у Украины есть доказательства невиновности Маркива
Аваков заявил, что у Украины есть доказательства невиновности Маркива
Фото: ЕРА

Украинское следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году в районе Славянска. Они могут дать в итальянском суде показания, свидетельствующие о невиновности Виталия Маркива, сказал на брифинге 31 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы нашли ряд свидетелей, чьи показания могут подтвердить невиновность Маркива". – сказал глава МВД Украины.

Среди них – бывшая пресс-секретарь так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева, которая сейчас проживает в Италии. По словам Авакова, она контактировала с погибшими Роккелли и его переводчиком во время их поездки на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР".

"Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий – в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты", – отметил Аваков.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

"В материалах дела гвардейца Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии Украины. Для того чтобы опровергнуть это, в суде показания дал заместитель командира – начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна"... Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла", – рассказал Аваков.

Украинская диаспора Италии проводила пикеты с требованием освободить нацгвардейца.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

Теги: Россия, МВД, Украина, Арсен Аваков, Италия, Славянск, ДНР, правоохранители, свидетели, Виталий Маркив, брифинг
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