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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков: Защита предоставит убедительные аргументы невиновности Маркива

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский нацгвардеец Виталий Маркив стал жертвой гибридной войны России.

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Защита готовится к четвертому апелляционному заседанию по делу Маркива
Защита готовится к четвертому апелляционному заседанию по делу Маркива
Фото: mvs.gov.ua

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что защита украинского нацгвардейца Виталия Маркива предоставит убедительные аргументы его невиновности. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сейчас защита готовится к четвертому заседанию апелляционного суда по делу украинского гвардейца.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", – отметил Аваков.

По его словам, национальная федерация итальянской прессы сделала заявление об угрозах, которые якобы поступают из Украины адвокату семьи итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, в убийстве которого обвиняют Маркива.

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая [адвокат]. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны России", – подчеркнул министр.

Как сообщили в МВД, несмотря на дождь и карантин, в здание суда пришло много украинцев, чтобы поддержать Маркива.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, апелляция, война на Донбассе, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
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