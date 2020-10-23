Аваков: Защита предоставит убедительные аргументы невиновности Маркива

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский нацгвардеец Виталий Маркив стал жертвой гибридной войны России.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что защита украинского нацгвардейца Виталия Маркива предоставит убедительные аргументы его невиновности. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сейчас защита готовится к четвертому заседанию апелляционного суда по делу украинского гвардейца.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", – отметил Аваков.

По его словам, национальная федерация итальянской прессы сделала заявление об угрозах, которые якобы поступают из Украины адвокату семьи итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, в убийстве которого обвиняют Маркива.

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая [адвокат]. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны России", – подчеркнул министр.

Как сообщили в МВД, несмотря на дождь и карантин, в здание суда пришло много украинцев, чтобы поддержать Маркива.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.