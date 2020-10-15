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Дело Маркива. Суд принял новый перевод разговора украинского нацгвардейца

Из-за некорректного перевода записи разговора, который украинский нацгвардеец Виталий Маркив вел с сокамерником в 2017 году, присяжных в суде первой инстанции ввели в заблуждение – обвинение заявило, что Маркив говорил о своей причастности к гибели итальянского журналиста Андрея Рокелли; детальный анализ беседы показывает обратное, заявили в Министерстве внутренних дел Украины. Апелляционный суд Милана принял новый перевод цитат, хотя и решил не брать во внимание уточнения переводчика, сделанные курсивом, сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

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В суде Милана началось третье заседание по апелляции в деле Маркива
В суде Милана началось третье заседание по апелляции в деле Маркива
Фото: Олесь Городецький / Facebook

Утром 15 октября в Милане началось третье заседание по апелляции в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, сообщил в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, который посещает судебные слушания. 

Министерство внутренних дел Украины информировало, что сегодня суду адвокаты Маркива представят факты того, что суд города Павия бездоказательно осудил украинца к 24 годам тюрьмы, используя некорректный перевод его слов.

"Из-за совершенно неправильного толкования слов Виталия присяжных суда города Павия ввели в заблуждение, говоря что Виталий Маркив во время прослушивания в камере следственного изолятора якобы говорил о своей прямой причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли. Наоборот, детальный анализ этого разговора показывает, что Виталий никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Рокелле, а наоборот был искренне возмущен попыткой итальянский юстиции "повесить" гибель итальянского журналиста на него, только потому, что он был в тот день 24 мая 2014 года на горе Карачун в 2 км от места трагедии", – говорится в релизе. 

Городецкий сообщил, что суд принял перевод. 

"Прокурор потребовала исключить цитаты перевода (то, что она ранее просила перевести) из-за того, что якобы в скобках есть интерпретация самого переводчика. На самом деле, как отметила адвокат Виталия Маркива Донателла Рапетти, переводчик лишь пытался уточнить литературное содержание некоторых слов сленга. Суд решил не принимать во внимание лишь уточнение курсивом, но принял перевод", – написал он. 

https://www.facebook.com/oles.horodetskyy/posts/2674637629420756

Сейчас у стен суда представители украинской диаспоры проводят акцию в поддержку Маркива, добавил Городецкий. 

https://www.facebook.com/oles.horodetskyy/posts/2674604109424108

1 октября, на втором заседании по апелляции, суд затребовал экспертизу записи разговора, который Маркив вел с сокамерником 1 июля 2017 года, на следующий день после ареста. Обвинение, ссылаясь на первую версию перевода, утверждало, что украинец произнес фразу "Мы убили итальянского репортера". В другом варианте этих слов нет. Весь разговор заново перевели при участии переводчика-консультанта, которого предоставила защита нацгвардейца.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на осень. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.

Теги: МВД, Украина, Италия, Милан, приговор, апелляционный суд, Виталий Маркив, присяжные, Андреа Роккелли, заседание
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