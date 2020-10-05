Украинские и российские правозащитники о деле Маркива: Есть сомнения в объективности показаний главного свидетеля

Международная рабочая группа провела независимый анализ доказательной базы, на которую опирался итальянский суд при вынесении приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву. По мнению экспертов, есть сомнения в непредвзятости итальянских СМИ.

Маркива задержали в Болонье в 2017 году по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли Фото: Olga Tokariuk / Facebook

В деле бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого суд первой инстанции признал виновным в гибели итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли, недостаточно исследованы факты и вызывают сомнения в объективности выводы, сделанные судом. Об этом заявили эксперты российского правозащитного центра "Мемориал" и украинского Центра гражданских свобод.

Международная рабочая группа считает, что итальянское правосудие не учитывало правовой статус вооруженного конфликта на востоке Украины и не руководствовалось положениями договоров по международному гуманитарному праву при квалификации действий фигурантов, а также избирательно и непоследовательно ссылалось на них в материалах дела.

"Не учитывался тот факт, что обвиняемый являлся участником регулярных вооруженных формирований Украины, что гарантирует ему функциональный иммунитет от преследований в иностранных юрисдикциях, даже несмотря на двойное гражданство обвиняемого. Вопрос функционального иммунитета должен был быть хотя бы изучен судом", – сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что показания главного свидетеля, французского фотожурналиста Уильяма Рогеллона вызываю сомнения в объективности. Они обусловлены эмоциональным шоком в результате попадания под обстрел.

"Свидетель сам в суде неоднократно упоминал, что пребывал в ожидании смерти, что также подтверждается его сообщением, отправленным коллегам, о том, что он истекает кровью и умирает. При этом из материалов дела известно, что он получил лишь легкие осколочные ранения в ноги и был в состоянии самостоятельно передвигаться", – отметили эксперты.

По их мнению, статья итальянской журналистки Иларии Морани, содержание которой следствие считает спонтанным признанием вины, якобы сделанным Маркивым, "вызывает сомнение на соответствие журналистским стандартам".

"В статье выявлен ряд фактических ошибок, возможные нарушения журналистских стандартов в части отделения фактов от комментариев, наличие спорных цитат, не подтвержденных в ходе суда ни Маркивым, ни свидетелями", – сказано в выводах правозащитников.

Международная группа экспертов проанализировала освещение в итальянской прессе судебного процесса и пришла к заключению, что в ряде публикаций Маркива называли "убийцей Роккелли, без допущения возможной невиновности подозреваемого".

"Отсутствие баланса в представлении позиций двух сторон процесса – убитого и обвиняемого: в абсолютном большинстве случаев ни Виталию Маркиву, ни его адвокату, ни украинской власти/посольству не предоставлялось слово и не уделялось внимание их позиции. Напротив, усилия защиты рассматриваются как попытки воспрепятствовать установлению правосудия", – подчеркнули правозащитники.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на осень. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.