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Денисова: Сегодня судили не только Маркива, сегодня судили Украину

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила надежду, что присяжные по делу против украинского нацгвардейца Виталия Маркива прислушаются к доводам стороны защиты, которая выступит в суде 23 октября.

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Сегодня суд в Италии рассматривал апелляцию защиты Маркива
Сегодня суд в Италии рассматривал апелляцию защиты Маркива
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая сегодня в Италии присутствовала на апелляции в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, выразила надежду, что присяжные придут ко мнению: украинец невиновен в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли. Об этом Денисова сказала в видеообращении на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в ходе сегодняшнего заседания ни генеральный прокурор, ни адвокаты потерпевших не сказали ничего нового, однако были очень эмоциональны.

"Сами речи были высказаны таким образом, что судили не только Маркива, а судили сегодня Украину. И все эти речи были предназначены исключительно для внимания присяжных. Они были очень эмоциональными, очень ложными, на мой взгляд, потому что было искривление каких-то данных, предположения, обвинения в том числе и некоторых должностных лиц нашего государства", – отметила омбудсмен. 

Она напомнила, что сторона защиты Маркива выступит 23 октября.

"Я думаю, что именно присяжные – когда услышат сторону защиты, они разберутся, что именно наш Маркив – невиновный человек, а просто назначенный [виновным] в убийстве господина Роккелли", – добавила она. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1254568494879546/

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на осень. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.

1 октября, на втором заседании по апелляции, суд затребовал экспертизу записи разговора, который Маркив вел с сокамерником 1 июля 2017 года, на следующий день после ареста. Обвинение, ссылаясь на первую версию перевода, утверждало, что украинец произнес фразу "Мы убили итальянского репортера". 

На заседании 15 октября суд принял новый перевод разговора украинского нацгвардейца, предоставленный защитой Маркива. По словам адвокатов, первый вариант был некорректным.

Теги: Украина, Италия, убийство, Людмила Денисова, Виталий Маркив, присяжные, Андреа Роккелли, суд
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