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Мишин: РФ получает выгоды от азербайджано-армянского противостояния. Обе страны воюют во многом российским оружием

Конфликт между Арменией и Азербайджаном сейчас выгоден России, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

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Мишин: В сухом остатке для россиян очень много плюсов от новой войны
Мишин: В сухом остатке для россиян очень много плюсов от новой войны
Фото: Олександр Мішин / Facebook

Цель Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе – не допустить расширения экспорта энергоносителей из Азербайджана на рынки Европы и в Турцию. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

"Текущие бои в Нагорном Карабахе на грани перерастания в полномасштабную войну. Они совпали по времени с периодом большой политической неопределенности в мире. Во-первых, речь идет о том, кто из кандидатов одержит победу в борьбе за Белый дом на ноябрьских выборах в США. Во-вторых, на постсоветском пространстве по драматическому сценарию развиваются протесты в Беларуси против правления Александра Лукашенко. В-третьих, мир стоит на пороге второй волны пандемии COVID-19, и ее последствия трудно спрогнозировать. И вот между этими параллельными процессами оказались Армения и Азербайджан, конфликт между которыми очень выгоден сейчас России", – сказал собеседник.

По его мнению, цель Армении – помешать продвижению азербайджанских энергоносителей на рынки Европы и Турции.

"Летом 2020 года стороны уже вступали в вооруженное противоборство друг с другом. Ереван и Баку протестировали реакцию мирового сообщества. В итоге, очевидно, стороны пришли к выводу, что в условиях пандемии другие страны мира зациклены на своих внутренних проблемах, что развязывает им руки. Цель Армении – не допустить реализации амбициозных проектов Азербайджана по расширению экспорта энергоносителей на рынки стран Европы и в Турцию. Именно для этого Ереван затеял летний кризис на товузском направлении, где проходят линии азербайджанских экспортных трубопроводов. Похоже, это была прелюдия перед войной в Нагорном Карабахе. Ведь почувствовав нарастание враждебности со стороны Армении, азербайджанцы начали готовиться к различным сценариям реагирования. Конечно Армения, будучи членом ОДКБ и находясь в практически полной военно-политической зависимости от РФ, не может действовать без согласования своих военных акций с Россией", – подчеркнул Мишин.

Он убежден, что наиболее выгоден данный военный конфликт Российской Федерации.

"Москва действует скрытно, и напрямую возложить ответственность на Россию за ситуацию в Нагорном Карабахе – дело непростое, ведь как уже упоминалось, Армения – независимое государство. Но важно помнить, что именно россияне получают больше всего выгод от военного азербайджано-армянского противостояния. Обе страны воюют во многом российским оружием, на чем хорошо зарабатывает ОПК РФ. Истощенные войной стороны все больше тяготеют к Москве как посреднику, и в итоге Азербайджан будет более лоялен России и отдалится от ЕС и НАТО, а Армения и вовсе окончательно закрепится в российской орбите влияния. Россия демонстрирует несостоятельность мирных инициатив Трампа по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе. Не говоря уже о том, что под сомнение ставится репутация азербайджанской стороны как надежного поставщика энергоносителей. В сухом остатке для россиян очень много плюсов от новой войны", – отметил политолог.

Он считает, что конфликт может ослабить позиции ОДКБ как оборонной структуры.

"Конфликт имеет локальный характер и протекает в форме позиционной войны, что означает низкую вероятность значительных территориальных изменений. Цель Азербайджана состоит в занятии неподконтрольной территории так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", а это значит, Баку будет всеми силами сдерживать военные действия исключительно в районе Нагорного Карабаха. В свою очередь, цель Армении состоит в выведении конфликта за пределы нагорно-карабахского театра военных действий и позиционировании его как нападения Азербайджана на суверенную армянскую территорию. Это позволит задействовать механизмы ОДКБ. России данный вариант очень невыгоден, поскольку ей придется вступиться за Ереван и воевать против Азербайджана. Сейчас Москве это не нужно, так же, как и другим участникам ОДКБ. В итоге ОДКБ как оборонная структура стоит на перепутье и данный конфликт будет иметь большие последствия для ее будущего", – сказал Мишин.

В то же время, считает политолог, конфликт в Нагорном Карабахе может стать тестом положения Турции в тюркском мире. 

"Для Турции данный конфликт выступает тестом на силу ее позиций в тюркском мире, проверкой на состоятельность в роли мощной региональной державы. Но Турция является членом НАТО, а значит, есть определенный коридор действий, за пределы которого турки не переступят, чтобы не втянуть Североатлантический альянс в конфликт. В итоге турецкая помощь Баку не будет явной, она будет походить на те формы содействия, которые Россия оказывает Армении, то есть будет зеркальной и соразмерной текущим потребностям Азербайджана. Не следует забывать, что большинство современных конфликтов имеют гибридный характер, а значит, в нем будут комбатанты, напрямую не связанные с воюющими странами. На стороне Армении могут воевать боевики из Абхазии, Южной Осетии, курдские силы, а также выходцы из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Азербайджанскую сторону могут поддержать выходцы из "Сирийской свободной армии", которая пользуется покровительством Турции", – резюмировал Мишин.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Предыдущее обострение в регионе было в июле. 12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Россия, Турция, НАТО, Москва, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Баку, Ереван, ДНР, конфликт, ЛНР, ОДКБ, Александр Мишин, пандемия
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