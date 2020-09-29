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Кремль призвал Турцию "не подливать масла в огонь" конфликта в Нагорном Карабахе

Власти РФ выступают против заявлений Турции и других стран о возможной военной поддержке конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Песков подчеркнул, что "российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях"
Песков подчеркнул, что "российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях"
Фото: ЕРА

Кремль призывает Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и не делать заявлений о военной поддержке одной из сторон. Об этом 29 сентября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, власти РФ считают, что заявления о возможной военной поддержке конфликтующих сторон "лишь подливают масла в огонь", поэтому выступают против этого.

Песков подчеркнул, что "российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях".

По мнению спикера Кремля, Россия и другие страны – сопредседатели минской группы ОБСЕ "должны занимать ответственную позицию без авантюризма" для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

28 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что его страна "и дальше будет поддерживать Азербайджан" в конфликте в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Предыдущее обострение в регионе было в июле. 12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Кремль, Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, обстрелы, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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