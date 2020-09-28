Армения сообщила о 200 раненых после боев в Нагорном Карабахе

Часть пострадавших перевезли в Ереван и поместили в военные и гражданские госпитали.

Единый информационный центр Армении, подконтрольный правительству страны, 28 сентября сообщил в Twitter о 200 раненых после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Общее количество раненых с армянской стороны на данный момент составляет около 200 человек", – сказано в сообщении.

Armenia’s wounded numbers at around 200 with some being transferred to Yerevan. All are under proper medical supervision in various military and civilian hospitals. The entire health care system is being put to the test.

via @arcrunmod #NKpeace #ArtsakhStrong — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 28, 2020

Центр заявил о перевозке части раненых в столицу Армении Ереван.

"Все они находятся под надлежащим медицинским наблюдением в различных военных и гражданских госпиталях. Проверяется вся система здравоохранения страны", – рассказали в центре.

Министерство обороны Азербайджана не давало новых данных о раненых, но ранее оценило потери Армении в 550 убитых.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

Утром 28 сентября боевые действия возобновились. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

Соседние государства Армения и Азербайджан конфликтуют из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.