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ПРОИСШЕСТВИЯ

Армения и Азербайджан с утра возобновили взаимные обстрелы. Число погибших возросло

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими вооруженными силами города Тертер утром 28 сентября. Армения обвинила Азербайджан в наступлении с применением артиллерии, бронетехники и тяжелой огнеметной системы "ТОС".

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Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября
Фото: EPA

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий утром 28 сентября. Министерство обороны Азербайджана пишет про обстрелы армянскими вооруженными силами города Тертер.

"28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него", – предупредили военные Азербайджана.

В минобороны Армении заявили, что боевые действия в ночь воскресенья на понедельник происходили с разной интенсивностью.

"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских вооруженных сил, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери личного состава и техники", – сообщила в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3279191985450272

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) пишет о 15 погибших военнослужащих. 

Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых в ночь на 28 сентября.

"Армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов, восемь артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными", – сообщили в ведомстве.

В Ереване это отрицают и говорят о "нескольких десятках трупов противника на армянской стороне".

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3279297028773101

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

До этого, 12 июля нынешнего года, в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу.

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, артиллерия, бронетехника, Минобороны, погибшие, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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