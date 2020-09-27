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В Азербайджане ввели военное положение, в Баку объявлен комендантский час

Парламент Азербайджана ввел военное положение в ряде районов в связи с обострением конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

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В Баку запретят выходить на улицу вечером и ночью
В Баку запретят выходить на улицу вечером и ночью
Фото: depositphotos.com

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение о введении военного положения в некоторых городах и районах. Такое решение принято на специальном пленарном заседании парламента 27 сентября, сообщает "Азертадж".

В повестку дня был внесен всего один вопрос.

Кроме того, в Баку и нескольких других городах и районах Азербайджана, а также в прифронтовой зоне с 28 сентября вводится комендантский час с 21.00 до 6.00, информирует Day.az. Об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Выходить из дома без спецразрешения и документов, удостоверяющих личность, будет запрещено.

Ранее 27 сентября о введении в стране военного положения и мобилизации объявило правительство Армении.

Эти меры связаны с обострением конфликта двух государств вокруг Нагорного Карабаха.

Министерство иностранных дел Армении сообщило 27 сентября об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

В минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль шести сел в Нагорном Карабахе, в минобороны Армении это опровергают.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, комендантский час, военное положение, Баку, парламент
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