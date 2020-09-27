Минобороны Азербайджана сообщило об освобождении шести сел

Азербайджанская армия освободила ряд оккупированных сел в Нагорном Карабахе, об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. В минобороны Армении эту информацию опровергают.

Азербайджанская армия в ходе контрнаступления освободила шесть сел в Нагорном Карабахе – Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов, пишет "Sputnik-Азербайджан" 27 сентября.

"В направлении Агдере и Муровдага уничтожены несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанской армии", – сообщило агентство.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что заявление Азербайджана является "информационной провокацией".

"Заявление минобороны Азербайджана о том, что азербайджанская армия якобы оккупировала шесть населенных пунктов, не соответствует действительности", – отмечено в посте.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.