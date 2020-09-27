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В Армении и Азербайджане сообщили об убитых и раненых на границе

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил о жертвах среди мирного населения. Генпрокуратура Азербайджана заявила о шести раненых гражданских лицах. С обеих сторон есть потери у военных.

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Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха
Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха
Фото: EPA

В результате обстрела утром 27 сентября в Мартуининском районе были убиты женщина и ребенок. Об этом написал в Twitter омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Два гражданских лица ранены. Мишенью обстрелов стали некоторые школы. Есть и другие жертвы среди гражданского населения", – отметил омбудсмен.

Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Самвел Бабаян сообщил о десяти погибших военнослужащих в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, пишет агентство "Арменпресс".

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о шести раненых среди гражданских лиц. Есть погибшие среди мирного населения и среди военных, их число не уточняется, сообщает "Интерфакс".

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Теги: военные, граница, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, обстрелы, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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