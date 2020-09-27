На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга

Утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились обстрелы. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов. МИД Азербайджана – о "масштабной провокации и интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии".

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха с 1991 года Фото: EPA

Утром 27 сентября на азербайджанско-армянской границе возобновились боевые действия. Около 6.00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на передовой и населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра. Об этом сообщил МИД Азербайджана.

В результате обстрела сел Гапанлы, Чирагли, Орта, Алханлы, Шукурбейли и Джоджуг убиты и ранены мирные жители. Гражданская инфраструктура была серьезно повреждена, отметило министерство.

"Передовые части азербайджанской армии предпринимают ответные меры для предотвращения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего в прифронтовых районах", – пишет МИД Азербайджана.

Армения заявила, что азербайджанские военные начали интенсивный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения, "целенаправленно обстреливая также мирные населенные пункты, в том числе и столицу [Нагорного Карабаха] Степанакерт". Об этом пишет пресс-служба МИД Армении.

"Осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах. Армянская сторона будут предпринимать решительные действия с применением всего потенциала, чтобы обеспечить безопасность народа Арцаха и дать соразмерный политический и военный ответ. Всю ответственность за развязанную Азербайджаном агрессию несет военно-политическое руководство Азербайджана", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.